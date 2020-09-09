На Дону увеличилось количество случаев беременности среди подростков
В 2020 году возросло количество подростковых беременностей в донском регионе. Об этом в ходе брифинга 10 сентября сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
- По состоянию на 1 сентября зафиксировано 20 случаев беременности среди несовершеннолетних, - отметила глава донского Минздрава. – В большинстве случаев они поступают в больницы якобы с признаками аппендицита. В итоге оказывается, что это будущие мамы.
В среднем выявленные девочки-подростки беременели в возрасте от 13 до 16 лет. В донском регионе наметилась тенденция по увеличению количества несовершеннолетних с беременностью, ведь в прошлые года максимальным показателем было пять девушек.