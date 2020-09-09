На Дону увеличилось количество случаев беременности среди подростков

В 2020 году возросло количество подростковых беременностей в донском регионе. Об этом в ходе брифинга 10 сентября сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.В среднем выявленные девочки-подростки беременели в возрасте от 13 до 16 лет. В донском регионе наметилась тенденция по увеличению количества несовершеннолетних с беременностью, ведь в прошлые года максимальным показателем было пять девушек.