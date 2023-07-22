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На Дону снова объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

На Дону снова объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей
В Ростовской области спасатели снова объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней. 23 и 24 июля в регионе ожидаются сильные дожди в сочетании с градом и грозой. Также прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду.

В связи с этим могут произойти всякого рода ЧП: падения веток, рекламных щитов, шифера и обрывы ЛЭП. Водителям лучше не оставлять свои авто под деревьями и рядом со старыми зданиями.

Во время шторма лучше отложить поездки на машине. С балконов стоит убрать весь хлам и по возможности выключить электроприборы.
Фото: Ростов.ру
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