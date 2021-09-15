На Дону проверят информацию о нарушениях на избирательных участках

В Ростовской области проверят информацию о нарушениях на избирательных участках во время голосования. Об этом рассказал руководитель единого центра общественного наблюдения за выборами на Дону Дмитрий Абросимов.Политолог сообщил, что сигналы о нарушениях поступили из территорий, приграничных с ДНР и ЛНР.- Наиболее сложная ситуация, исходя из полученной информации, происходит на избирательных участках, где голосуют представители Луганской и Донецкой Республик, – отметил политолог. - Суть нарушений пока не очень ясна, поскольку нет никаких документальных подтверждений.По предварительным данным, наблюдателей не пускают на избирательные участки пограничных зон. Вероятно, речь идет о Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Общественные наблюдатели пока не могут точно сказать, происходит это на российской или на стороне ДНР и ЛНР.По словам экспертов, в Ростовской области выбрать кандидата в Госдуму могут порядка 300-600 жителей республик с российскими паспортами. Они отправились на голосование в Ростовскую область утром 17 сентября. Десятки автобусов и поездов доставили жителей республик в донские муниципалитеты. Подобные выездные мероприятия планируются и в ближайшие два дня.В центр общественного наблюдения поступили также сведения о нарушениях в Батайске, Азове, Таганроге. Один из кандидатов сообщил, что его наблюдателей не допускают на избирательный участок в Новочеркасске.