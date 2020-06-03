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На Дону побит рекорд безработицы последних десятилетий

На Дону побит рекорд безработицы последних десятилетий

Рекордно высокий уровень безработицы зафиксирован в Ростовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной службы занятости населения Сергей Григорян.

По его словам, таких темпов роста числа безработных в регионе не было с 1991 года.
С 1 апреля по 4 июня количество нетрудоустроенных выросло в 3,8 раза. В начале года безработными числились 16,4 тысячи человек, к началу июня – 61,6 тысячи.

Так, только один Новочеркасский электровозостроительный завод планирует уволить 480 сотрудников. По информации предприятия, сокращения начнутся в августе. В службе занятости ожидают, что из заявленных 480 увольнений реально состоятся около 200. Потерявших работу обещают трудоустроить на другие предприятия региона. В частности, есть договоренность с «Ростсельмашем».

Предыдущий пик безработицы был зарегистрирован в 2009 году. Тогда численность нетрудоустроенных достигла 40 тысяч человек.

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