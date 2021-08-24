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На центральных улицах Ростова ограничат движение транспорта

На центральных улицах Ростова ограничат движение транспорта
В Ростове на несколько месяцев ограничат движение транспорта на центральных улицах. С 8 сентября автомобилисты не смогут проехать в створе дома № 157В/73. По информации департамента автодорог и организации дорожного движения, временные неудобства связаны со строительством жилого комплекса. Восстановить движение планируют 1 декабря.

Это не единственное ограничение для водителей транспорта, действующее в городе. С 4 сентября вступит в силу запрет на остановку сразу на семи центральных улицах. А с 30 августа ограничат движение по Профсоюзной в створе дома № 22.

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