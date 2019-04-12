Модель Playboy из Ростова сфотографировалась в полупрозрачном белье



Ростовская звезда Playboy поделилась фото в кружевном чёрном белье. Новый откровенный кадр появился на страничке в социальной сети Марии Лиман.



Она расположилась на диванной подушке, поджав под себя ноги и повернув к фотографу ягодицы, едва прикрытые прозрачным кружевом. Снимок сделан либо в доме, либо в отеле – на столе и тумбе стоят бутылки с водой, а за спиной Лиман виднеется открытый чемодан на колёсиках. Мария сейчас находится в Дубае, куда приехала из Парижа.



Во французской столице она исполнила мечту любого ребёнка – посетила Диснейленд, о чем тут же сообщила в Инстаграме. Гуляя по парку, она нарядилась в Минни Маус в свадебном костюме.



Свою эротическую фотографию Мария сопроводила постом о том, что сомневается в женской дружбе. Она рассказала, как когда-то её приятельница слала её парню сообщения по ночам. Лиман добавила, что дружба между мужчиной и женщиной имеет намного больше плюсов.