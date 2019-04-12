Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Модель Playboy из Ростова сфотографировалась в полупрозрачном белье

Модель Playboy из Ростова сфотографировалась в полупрозрачном белье
Ростовская звезда Playboy поделилась фото в кружевном чёрном белье. Новый откровенный кадр появился на страничке в социальной сети Марии Лиман.

Она расположилась на диванной подушке, поджав под себя ноги и повернув к фотографу ягодицы, едва прикрытые прозрачным кружевом. Снимок сделан либо в доме, либо в отеле – на столе и тумбе стоят бутылки с водой, а за спиной Лиман виднеется открытый чемодан на колёсиках. Мария сейчас находится в Дубае, куда приехала из Парижа.

Во французской столице она исполнила мечту любого ребёнка – посетила Диснейленд, о чем тут же сообщила в Инстаграме. Гуляя по парку, она нарядилась в Минни Маус в свадебном костюме.
Модель Playboy из Ростова сфотографировалась в полупрозрачном белье
Свою эротическую фотографию Мария сопроводила постом о том, что сомневается в женской дружбе. Она рассказала, как когда-то её приятельница слала её парню сообщения по ночам. Лиман добавила, что дружба между мужчиной и женщиной имеет намного больше плюсов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.