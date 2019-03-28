Дело главного архитектора администрации Мартыновского района передано в суд



Перед судом предстанет главный архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчига. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили 3 апреля в СУ СКР по Ростовской области.



По версии следствия, в 2016 году Корчига выдал предпринимателю незаконное разрешение на строительство 16-квартирного жилого дома. При этом он знал, что на участке не подключены инженерно-технические сети. Здание предназначалось для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но его не смогли достроить.



Александра Корчигу задержали 12 февраля.



Мартыновский районный суд принял решение оставить Корчигу в СИЗО до 11 апреля.



- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.



В связи с этим обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.