Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Дело главного архитектора администрации Мартыновского района передано в суд

Дело главного архитектора администрации Мартыновского района передано в суд
Перед судом предстанет главный архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчига. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили 3 апреля в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в 2016 году Корчига выдал предпринимателю незаконное разрешение на строительство 16-квартирного жилого дома. При этом он знал, что на участке не подключены инженерно-технические сети. Здание предназначалось для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но его не смогли достроить.

Александра Корчигу задержали 12 февраля.

Мартыновский районный суд принял решение оставить Корчигу в СИЗО до 11 апреля.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

В связи с этим обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.