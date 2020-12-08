К концу рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света
В Ростове-на-Дону снова будут массово отключать свет. 11 декабря тысячи горожан останутся без электроэнергии.
С 9.00 до 17.00 электричества не будет в границах:
• Новостроевской, 25-151, 32-158;
• Книжной, 43-175, 58-194;
• Александра Блока, 43-59, 36-52;
• Гельца, 37-113, 28-64;
• Детской, 79-207, 72-184А;
• Красной Звезды;
• Колоса, 27-41, 32-46;
• Молочного, 71-85;
• Конного, 23-45, 34-56;
• Ударников, 39-83, 42-84;
• Минского, 1-37, 2-40;
• 26-го Июня, 51-77;
• Лесозащитной, 25-37, 30-42;
• Печорской, 38-46, 35-41;
• Читиниского, 1-21, 2-22;
• Арефьева, 82;
• Двинской, 19-31, 48-62;
• Вити Черевичкина, 3-7, 15/10, 15/12;
• Ереванской, 1/7, 3-11, 2-14;
• 28-й Линии, 1-9, 2-18;
• Марины Расковой, 21-61, 24-60.
В этот же день с 10.00 до 12.00 электроэнергию отключат в домах, расположенных на Ворошиловском, 64, 80; Соколова, 85/2, 85/3; Балашовской, 9-11, 12-14; Вагулевского, 4-14, 11-29; Моторном, 1-23, 2-18; Привокзальной, 15/9; Трудящихся, 1-47, 2-44.