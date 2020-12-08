К концу рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света

В Ростове-на-Дону снова будут массово отключать свет. 11 декабря тысячи горожан останутся без электроэнергии.С 9.00 до 17.00 электричества не будет в границах:• Новостроевской, 25-151, 32-158;• Книжной, 43-175, 58-194;• Александра Блока, 43-59, 36-52;• Гельца, 37-113, 28-64;• Детской, 79-207, 72-184А;• Красной Звезды;• Колоса, 27-41, 32-46;• Молочного, 71-85;• Конного, 23-45, 34-56;• Ударников, 39-83, 42-84;• Минского, 1-37, 2-40;• 26-го Июня, 51-77;• Лесозащитной, 25-37, 30-42;• Печорской, 38-46, 35-41;• Читиниского, 1-21, 2-22;• Арефьева, 82;• Двинской, 19-31, 48-62;• Вити Черевичкина, 3-7, 15/10, 15/12;• Ереванской, 1/7, 3-11, 2-14;• 28-й Линии, 1-9, 2-18;• Марины Расковой, 21-61, 24-60.В этот же день с 10.00 до 12.00 электроэнергию отключат в домах, расположенных на Ворошиловском, 64, 80; Соколова, 85/2, 85/3; Балашовской, 9-11, 12-14; Вагулевского, 4-14, 11-29; Моторном, 1-23, 2-18; Привокзальной, 15/9; Трудящихся, 1-47, 2-44.