В Ростове продлили режим повышенной готовности для городских служб

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону продлили режим повышенной готовности для городских служб. Об этом глава администрации донской столицы сообщил в своих соцсетях.Экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме еще с 5 августа. Уже третий день донскую столицу поливают мощные дожди.Из-за непогоды в ходе внепланового заседания продлили режим повышенной готовности. Причиной тому стало очередное штормовое предупреждение. По данным синоптиков, такая погода сохранится как минимум до конца суток 7 августа.