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В Ростове продлили режим повышенной готовности для городских служб

В Ростове продлили режим повышенной готовности для городских служб
В Ростове-на-Дону продлили режим повышенной готовности для городских служб. Об этом глава администрации донской столицы сообщил в своих соцсетях.

Экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме еще с 5 августа. Уже третий день донскую столицу поливают мощные дожди.

Из-за непогоды в ходе внепланового заседания продлили режим повышенной готовности. Причиной тому стало очередное штормовое предупреждение. По данным синоптиков, такая погода сохранится как минимум до конца суток 7 августа.
Фото: Rostov.ru
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