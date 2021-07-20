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Из-за мощного ливня в Ростове затопило Малиновского: видео

Из-за мощного ливня в Ростове затопило Малиновского: видео
В Ростове из-за мощного ливня проспект Малиновского ушел под воду. Проезжую часть затопило вечером 22 июля.

В соцсетях появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как автомобилисты с трудом проезжают сквозь толщу воды. Из-за этого скорость заметно снизилась. Она составляет около 10-15 километров в час.

На дороге образовались многокилометровые пробки. Затор тянется от проспекта Стачки до ж/д вокзала в сторону центра и от Стачки до улицы Гражданской.

В связи с непогодой цены на такси взлетели до небес. Дороже всего ростовчанам обойдется поездка в ЖК «Платовский». За путь в одну сторону жителям этого микрорайона придется отдать порядка 700-800 рублей. Цены на поездки по центру города тоже ударят по карману. От Ворошиловского моста до Центрального рынка - 400 рублей, хотя время в поездке составит всего восемь минут. В обычную погоду эта поездка обошлась бы в 100 рублей.

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