Из-за мощного ливня в Ростове затопило Малиновского: видео

В Ростове из-за мощного ливня проспект Малиновского ушел под воду. Проезжую часть затопило вечером 22 июля.В соцсетях появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как автомобилисты с трудом проезжают сквозь толщу воды. Из-за этого скорость заметно снизилась. Она составляет около 10-15 километров в час.На дороге образовались многокилометровые пробки. Затор тянется от проспекта Стачки до ж/д вокзала в сторону центра и от Стачки до улицы Гражданской.В связи с непогодой цены на такси взлетели до небес. Дороже всего ростовчанам обойдется поездка в ЖК «Платовский». За путь в одну сторону жителям этого микрорайона придется отдать порядка 700-800 рублей. Цены на поездки по центру города тоже ударят по карману. От Ворошиловского моста до Центрального рынка - 400 рублей, хотя время в поездке составит всего восемь минут. В обычную погоду эта поездка обошлась бы в 100 рублей.