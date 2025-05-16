Из Ростова запустили новый автобусный рейс до городов Турции

Фото: Донавтовокзал

Теперь из Ростова-на-Дону можно добраться до городов Турции на автобусе. Об этом стало известно из онлайн-ресурса "Донавтовокзал".С Центрального автовокзала Ростова начали отправляться комфортабельные автобусы в направлении Турции, следующие по установленному графику. Отправление автобусов осуществляется с Главного автовокзала Ростова-на-Дону с регулярностью три раза в неделю.Стоит отметить, что маршрут проходит через территорию Грузии, а именно – через Батуми.Теперь, отправляясь с автовокзала в Ростовской области, пассажиры могут доехать до различных турецких городов, включая Трабзон, Самсун, Анкару, Бурсу, Стамбул, Аланью, Анамур, Мерсин, Силифке и Анталью.Билеты на данный рейс доступны для приобретения на всех автовокзалах Ростовской области.