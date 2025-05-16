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Из Ростова запустили новый автобусный рейс до городов Турции

Из Ростова запустили новый автобусный рейс до городов Турции

Теперь из Ростова-на-Дону можно добраться до городов Турции на автобусе. Об этом стало известно из онлайн-ресурса "Донавтовокзал".

С Центрального автовокзала Ростова начали отправляться комфортабельные автобусы в направлении Турции, следующие по установленному графику. Отправление автобусов осуществляется с Главного автовокзала Ростова-на-Дону с регулярностью три раза в неделю.

Стоит отметить, что маршрут проходит через территорию Грузии, а именно – через Батуми.

Теперь, отправляясь с автовокзала в Ростовской области, пассажиры могут доехать до различных турецких городов, включая Трабзон, Самсун, Анкару, Бурсу, Стамбул, Аланью, Анамур, Мерсин, Силифке и Анталью.

Билеты на данный рейс доступны для приобретения на всех автовокзалах Ростовской области.
Фото: Донавтовокзал
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