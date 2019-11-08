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Холодной и ветреной будет рабочая неделя в Ростове

Холодной и ветреной будет рабочая неделя в Ростове
На наступившей неделе в Ростове прогнозируется небольшое похолодание. По данным синоптиков, погода будет облачной и без осадков.

В понедельник, 11 ноября, воздух прогреется до +15 градусов днем и +5 - ночью. Во вторник установится такая же погода, а вот в среду немного похолодает: столбики термометров опустятся до отметки +12, и усилится ветер. Порывы будут достигать восьми метров в секунду.

В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, температура воздуха установится на уровне +10…+11 градусов, что будет также сопровождаться сильным ветром. К счастью, синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков и небольшую облачность.

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