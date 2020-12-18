Губернатор Ростовской области уволил трех министров
На фото слева направо: Андрей Иванов, Герман Лопаткин и Николай Толмачев.
Губернатор Ростовской области не продлил срок нахождения на занимаемых должностях трем министрам. В их числе оказались министр транспорта Андрей Иванов, министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин и министр имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Николай Толмачев.
Андрей Иванов - уроженец Мурманской области. Отучившись в Череповце на радиосвязиста, в 1993-1996 годах служил в Вооруженных силах на командующих должностях, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В 2006 году, после работы в алкогольной отрасли, стал госслужащим донского региона. Параллельно в 2008 году окончил ЮФУ по квалификации «Менеджер». К январю 2011-го Андрей Иванов дослужился до должности директора потребительского рынка Ростовской области, а в 2017 году был назначен министром транспорта. Примечательно, что за последний год Василий Голубев неоднократно выражал недовольство работой этого министерства. Критика касалась несоблюдения правил Роспотребнадзора в транспортных структурах во время пандемии, запоздалого строительства Северного обхода Ростова и состояния пешеходных переходов рядом с социальными объектами.
На место Андрея Иванова назначен его ровесник - 49-летний уроженец Сальска Владимир Окунев. Последние восемь лет он занимал руководящие должности на предприятии «РостовАвтоДор» (с 2012 года).
Министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин также освоил две специальности. В 1993 году он отучился по специальности командная, тактическая войск связи в Новочеркасском высшем военном командном училище, а в 2006-м окончил Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «Мировая экономика». Лопаткин стал госслужащим в 1999 году. К должности министра финансов чиновник шел 13 лет. На этот пост его назначили в 2012 году.
С 2021 года министерство информационной технологии и связи возглавит 38-летний уроженец Батайска Евгений Полуянов. Ранее он занимал должность замгендиректора корпорации - директора южного IT-парка.
Николай Толмачев окончил в 1999 году Ростовский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 2010 года замещал министра имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций. На должность главы этого департамента его назначили в 2015 году.
Новым министром стал 54-летний Евгений Осыченко, возглавлявший до этого правовое управление при губернаторе области (с 2014 года).
Документ о составе нового регионального правительства Василий Голубев подписал 21 декабря.