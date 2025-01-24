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«Глория Джинс» закрывает свои предприятия в Ростовской области

«Глория Джинс» закрывает свои предприятия в Ростовской области
В Ростовской области прекращают работать фабрики «Глория Джинс». Информацию об этом сообщили бывшие сотрудники.

Закрытие производств ожидается в городах Гуково, Зверево, Шахты и Новошахтинск. Работники получили уведомления о расторжении трудовых договоров в связи с прекращением деятельности фабрик.

Согласно документам, при увольнении сотрудникам будет выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Закрытие фабрик «Глория Джинс» в Ростовской области может привести к тому, что тысячи людей в регионе останутся без работы. Причины закрытия предприятий неизвестны.
Фото: РР
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