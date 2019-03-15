Главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского перевели под домашний арест



Суд перевёл бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского под домашний арест. Как сообщил источник Rostov.ru, суд пришёл к выводу, что нет оснований полагать, будто он может угрожать свидетелям. Дело в том, что накануне задержания мужчина перенёс операцию. Через какое-то время нахождения под стражей у него начались осложнения. Из-за этого адвокат подал ходатайство следователю об изменении меры пресечения. Тот, в свою очередь, направил ходатайство в суд.



Инсайдер сообщил, что за время содержания в СИЗО состояние здоровья Полянского постоянно ухудшалось. Он даже обращался за консультацией к врачу по причине возникновения гипертонического криза.



Суд одобрил ходатайство и 18 марта перевёл задержанного под домашний арест. Сейчас ему запрещено выходить за пределы своего дома, а также отправлять и получать почту. Он может общаться только с родственниками и адвокатом.



Напомним, что 12 февраля сотрудники ФСБ задержали Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района Александра Корчигу. Все трое подозревались в превышении должностных полномочий. По версии следователей, мужчины незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных домов. Из-за их действий оказались обманутыми более 60 дольщиков. При этом в 2010 году Полянский, будучи главным архитектором Ростова-на-Дону, незаконно выдал разрешение на строительство здания.