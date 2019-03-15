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Главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского перевели под домашний арест

Главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского перевели под домашний арест
Суд перевёл бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского под домашний арест. Как сообщил источник Rostov.ru, суд пришёл к выводу, что нет оснований полагать, будто он может угрожать свидетелям. Дело в том, что накануне задержания мужчина перенёс операцию. Через какое-то время нахождения под стражей у него начались осложнения. Из-за этого адвокат подал ходатайство следователю об изменении меры пресечения. Тот, в свою очередь, направил ходатайство в суд.

Инсайдер сообщил, что за время содержания в СИЗО состояние здоровья Полянского постоянно ухудшалось. Он даже обращался за консультацией к врачу по причине возникновения гипертонического криза.

Суд одобрил ходатайство и 18 марта перевёл задержанного под домашний арест. Сейчас ему запрещено выходить за пределы своего дома, а также отправлять и получать почту. Он может общаться только с родственниками и адвокатом.

Напомним, что 12 февраля сотрудники ФСБ задержали Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района Александра Корчигу. Все трое подозревались в превышении должностных полномочий. По версии следователей, мужчины незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных домов. Из-за их действий оказались обманутыми более 60 дольщиков. При этом в 2010 году Полянский, будучи главным архитектором Ростова-на-Дону, незаконно выдал разрешение на строительство здания.

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