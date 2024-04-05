Гандболистка Владлена Бобровникова победила рак и рассказала о продолжительной ремиссии

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Гандболистка из Ростова Владлена Бобровникова поделилась с подписчиками радостной новостью. Спортсменка поборола лимфому Ходжкина.Страшный диагноз врачи установили спортсменке еще в апреле. Это опухолевое заболевание лимфатической системы. Из-за этого Владлена завершила свою карьеру и сосредоточилась на здоровье.Около трех месяцев шло лечение. За это время Владлена перенесла шесть химиотерапий. Однако все труды были не напрасны - рак побежден, КТ и анализы показали отличные результаты.Выздоровление ростовчанка отметила «победным» танцем. При этом каждые шесть месяцев ей предстоит проверяться.Уроженка Краснодара Владлена Бобровникова живет в Ростове уже больше 10 лет. Она играла за ростовский гандбольный клуб с 2012 года.Полное выздоровление спортсменка отметила «победным» танцем. Однако ей все же придется сдавать анализы каждые шесть месяцев, чтобы исключить появление опухолей.Уроженка Краснодара Владлена Бобровникова живет в Ростове уже больше 10 лет. Она играла за ростовский гандбольный клуб с 2012 года.