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Гандболистка Владлена Бобровникова победила рак и рассказала о продолжительной ремиссии

Гандболистка Владлена Бобровникова победила рак и рассказала о продолжительной ремиссии
Гандболистка из Ростова Владлена Бобровникова поделилась с подписчиками радостной новостью. Спортсменка поборола лимфому Ходжкина.

Страшный диагноз врачи установили спортсменке еще в апреле. Это опухолевое заболевание лимфатической системы. Из-за этого Владлена завершила свою карьеру и сосредоточилась на здоровье.

Около трех месяцев шло лечение. За это время Владлена перенесла шесть химиотерапий. Однако все труды были не напрасны - рак побежден, КТ и анализы показали отличные результаты.

Выздоровление ростовчанка отметила «победным» танцем. При этом каждые шесть месяцев ей предстоит проверяться.

Уроженка Краснодара Владлена Бобровникова живет в Ростове уже больше 10 лет. Она играла за ростовский гандбольный клуб с 2012 года.
Полное выздоровление спортсменка отметила «победным» танцем. Однако ей все же придется сдавать анализы каждые шесть месяцев, чтобы исключить появление опухолей.

Уроженка Краснодара Владлена Бобровникова живет в Ростове уже больше 10 лет. Она играла за ростовский гандбольный клуб с 2012 года.
Фото: СоцСети
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