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Фильм «Т-34» с таганрожцем Добронравовым получил две награды на фестивале Джеки Чана

Фильм «Т-34» с таганрожцем Добронравовым получил две награды на фестивале Джеки Чана
На международном фестивале в Китае фильм «Т-34» с участием таганрожца Добронравова получил две награды. Об этом 29 июля сообщили в кинокомпании, занимавшейся производством картины. Ежегодный международный фестиваль «Неделя экшн-фильмов Джеки Чана» проходил в городе Датун провинции Шаньси.

Картина «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова стала победителем в номинации «За лучший монтаж». Также она получила специальный приз жюри «За лучший фильм». Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и Александр Петров. «Т-34» рассказывает о событиях Великой Отечественной войны.

Всего в фестивале участвовали 152 боевика. Мероприятие проводят в Китае ежегодно с 2015-го. Его организатором и постоянным почётным гостем является актёр и режиссёр Джеки Чан.

- По сравнению с прошлым годом количество фильмов-участников фестиваля выросло, и жюри в этом году стало более «интернациональным», - рассказал сам Джеки Чан.

В 2019 году «Неделя экшн-фильмов проходила» с 21 по 27 июля.

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