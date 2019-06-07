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Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж

Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж
В донской столице прошло открытие фестиваля фейерверков. Торжественная церемония и первые залпы пиротехники состоялись 8 июня в "Кумже".
Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж
Сотни ростовчан и гостей Ростова приехали на открытие фестиваля, чтобы насладиться неповторимым зрелищем и зарядиться энергией фейерверков. Горожане снимали происходящее на видео и делились фотографиями в социальных сетях.
Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж
Однако фестиваль фейерверков - это не праздничное мероприятие, а настоящий конкурс. Все фейерверки управляются компьютерами и, в сочетании с музыкальными композициями для лучшего эффекта. По итогам двух дней состязаний жюри выберет лучшего автора фейерверка.
Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж
В общей сложности за два дня мероприятия в небо выпустят почти 6 миллионов рублей, потраченных на покупку пиротехники. Однако никакие деньги не сравняться с неподдельными эмоциями людей.
Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортажФестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортажФестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортажФестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж

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