Фестиваль фейерверков состоялся в Ростове-на-Дону: фоторепортаж



В донской столице прошло открытие фестиваля фейерверков. Торжественная церемония и первые залпы пиротехники состоялись 8 июня в "Кумже".



Сотни ростовчан и гостей Ростова приехали на открытие фестиваля, чтобы насладиться неповторимым зрелищем и зарядиться энергией фейерверков. Горожане снимали происходящее на видео и делились фотографиями в социальных сетях.



Однако фестиваль фейерверков - это не праздничное мероприятие, а настоящий конкурс. Все фейерверки управляются компьютерами и, в сочетании с музыкальными композициями для лучшего эффекта. По итогам двух дней состязаний жюри выберет лучшего автора фейерверка.



В общей сложности за два дня мероприятия в небо выпустят почти 6 миллионов рублей, потраченных на покупку пиротехники. Однако никакие деньги не сравняться с неподдельными эмоциями людей.

