Ежегодное древонасаждение состоится в Ростове-на-Дону

- Районные администрации обязательно должны принять на баланс высаженные на территориях общего пользования деревья. Кроме того, необходимо обеспечить должный уход за зелеными насаждениями после высадки, в частности, организовать регулярный полив, — отметил Александр Скрябин.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

12 апреля в Ростове состоится один из самых любимых праздников горожан — День древонасаждения. Подготовку к озеленению города обсудили на расширенном планерном совещании в администрации Ростова с участием главы города Александра Скрябина.Планируется высадить 2,6 тысячи деревьев и 4 тысячи кустарников хвойных и лиственных пород. Это растения, которые приспособлены к климатическим условиям южного региона.В городе определили 11 ключевых локаций для массовой высадки зелёных насаждений. Среди них: парк «Дружба» на бульваре Комарова в Ворошиловском районе, сквер «Пионерский» в Железнодорожном районе, сквер «1-й Конной Армии» в Кировском районе, улица Пушкинская в Ленинском районе, сквер «Строителей» в Октябрьском районе, территория возле школы № 85 по улице Мусорского, 9 в Первомайском районе, территория за Театральной площадью по улице Закруткина в Пролетарском районе, поляна ЮФУ по улице Зорге, сквер «Дортмунда», а также сквер «Комсомольский» в Советском районе.На этих территориях будут проходить праздничные мероприятия с угощениями.Кроме того, планируется озеленение 50 придомовых территорий, 20 культурных объектов, 242 образовательных учреждений, 27 медицинских учреждений и 27 предприятий и организаций.Также в этот день Ростов присоединится к Всероссийской акции «Сад памяти». В преддверии Дня Победы в парке 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в микрорайоне Суворовский планируется высадить 250 деревьев.Глава города пригласил ростовчан присоединиться ко Дню древонасаждения. По словам Александра Скрябина, это станет замечательным событием, которое поможет сделать город еще более красивым и комфортным.