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Движение транспорта на два месяца ограничат на Ворошиловском в Ростове

Движение транспорта на два месяца ограничат на Ворошиловском в Ростове
В Ростове на центральных улицах ограничат движение транспорта. Изменения будут действовать с 25 июля по 25 сентября, сообщили в городском департаменте автодорог.

Частично будет закрыто движение на проспекте Ворошиловском. Перекроют правую полосу от Текучёва до Варфоломеева. Запрет связан с тем, что к дому № 82/4 на Ворошиловском проложат канализационную линию.

К тому же ограничение движения будет действовать на улице Варфоломеева от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Неудобства также связаны с прокладкой канализации.

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