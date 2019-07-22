Движение транспорта на два месяца ограничат на Ворошиловском в Ростове



В Ростове на центральных улицах ограничат движение транспорта. Изменения будут действовать с 25 июля по 25 сентября, сообщили в городском департаменте автодорог.



Частично будет закрыто движение на проспекте Ворошиловском. Перекроют правую полосу от Текучёва до Варфоломеева. Запрет связан с тем, что к дому № 82/4 на Ворошиловском проложат канализационную линию.



К тому же ограничение движения будет действовать на улице Варфоломеева от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Неудобства также связаны с прокладкой канализации.