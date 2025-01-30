В Ростове возникли проблемы со строительством скоростного трамвая

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В Ростове приостановлено строительство скоростного трамвая. Компания «Синара-ГТР», которая выступает в качестве инвестора, не полностью проложила рельсы даже в микрорайоне Левенцовский. Протяженность участка путей составила 6,3 километра - от улицы Жданова до улицы Малиновского.Проекты новых маршрутов не прошли государственную экспертизу. По информации издания, компания «Синары-ГТР» и Министерство транспорта Ростовской области ответили о будущем проекта размыто, что заставляет еще больше задуматься о трудности его реализации.Основной проблемой дальнейшего строительства скоростного трамвая является сложность прокладки путей по магистральным улицам и проспектам Ростова. Рельсы отнимут большую часть дороги на крупных транспортных артериях. В их числе проспект Стачки, улица Малиновского и улица Зорге. Это, в свою очередь, сделает движение автомобилей практически невозможным. Водители будут регулярно застревать в пробках.По словам главы департамента транспорта администрации Ростова Вадима Шкабарня, в концессионном соглашении, которое заключено с компанией «Синара — ГТР», предусмотрено строительство эстакад. Но пока дальше бумаги дело не идет. На третий год активных строительных работ все неожиданно осознали, что нет ни одного приемлемого варианта прокладки трамвайных путей по оживленным магистралям города.К слову, в апреле 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на строительство новой трамвайно сети потребуется около 61 миллиарда рублей.Остановка проекта станет тупиком для развития транспортной инфраструктуры Ростова. Ранее Российский университет транспорта (РУТ) разработан план городских перевозок на 2025–2028 годы. В его центре находился скоростной трамвай.План предполагал, что в 2026 году должна заработать линия Левенцовка — Центральный рынок. В 2027 году собирались запустить маршрут от улицы Максима Горького до конечной станции Сельмаш. Еще спустя два года транспорт должен связать микрорайон Суворовский, Верхний Темерник и район бывшего аэропорта. Однако все эти планы могут оказаться под угрозой срыва.