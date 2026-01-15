ХК «Ростов» уступил «Олимпии» в домашнем матче в серии буллитов

Фото: ХК Ростов

В упорной борьбе, хоккейный клуб «Ростов» дома уступил «Олимпии» со счетом 0:1. Основное и дополнительное время матча, состоявшегося 14 января, не принесли заброшенных шайб, а исход поединка решился в серии послематчевых буллитов.Команды демонстрировали высокий уровень защиты на протяжении всей встречи. Первый период прошел в равной борьбе, без опасных моментов. Во втором периоде напряжение возросло: стычка между нападающим «Ростова» Алексеем Прохоровым и его бывшим одноклубником Денисом Толпегиным привела к удалению, но реализовать численное преимущество хозяевам не удалось. Третий период также не принес изменений в счете. В концовке основного времени «Ростов» остался в меньшинстве из-за нарушения Алексея Прохорова, но «Олимпия» не смогла воспользоваться численным преимуществом.Овертайм прошел в динамичном ритме, однако и он не выявил победителя. Судьбу встречи решила серия буллитов, в которой удачливее оказались гости. Победный бросок на счету форварда «Олимпии» Ивана Новокшенова.Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев отметил успешную игру команды в обороне, но посетовал на проблемы в атаке. Несмотря на поражение, «Ростов» заработал одно очко за ничью в основное время. Следующий матч команда проведет 18 января на выезде против «Горняка УГМК».