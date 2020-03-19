Циклон принесёт мокрый снег в Ростовскую область



Фото: voxpop-66.livejournal.com



Выходные не порадуют жителей Ростовской области тёплой и солнечной погодой. Провести эти дни на природе смогут разве что жители южных районов региона.



По словам ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра Ольги Чупровой, на погоду в области окажут влияние атмосферный фронт и циклон, сформировавшийся над Балканами.

- Циклон, смещающийся в район Азовского моря, принесёт в регион неустойчивую погоду. Ожидаются дожди, а на севере области не исключён мокрый снег, - рассказала Ольга Чупрова. – Осадки преимущественно ночью и утром.



С 21 по 23 марта ночами на Дону прогнозируется температура от -3 до +2 градусов. На севере области при прояснениях мороз может усилиться до -7. Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов, а в южных районах – до +16.



Погода в ближайшие дни будет пасмурной, а ветер - слабым.