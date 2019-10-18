Боец с позывным «Дон» скончался в больнице Ростова





В больнице Ростова умер военнослужащий Луганской Народной Республики 58-летний Виктор Плешаков. По предварительным данным, мужчина не перенёс операцию.



Виктор Плешаков был известен не только как участник боевых действий, но и как автор сборников рассказов, выпущенных в ЛНР.



Военнослужащий с позывным «Дон» скончался 19 октября после перенесённой операции, сообщает DonDay.ru.



Мужчина родился в Санкт-Петербурге. В Донбасс он приехал в 2014 году. Принимал участие в нескольких заметных сражениях при обороне Луганска, в частности, в военных действиях в Дебальцево. Служил в должности замкомандира батальона.



Похоронили Виктора Плешакова 20 октября в Луганске.