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Боец с позывным «Дон» скончался в больнице Ростова

Боец с позывным «Дон» скончался в больнице Ростова

В больнице Ростова умер военнослужащий Луганской Народной Республики 58-летний Виктор Плешаков. По предварительным данным, мужчина не перенёс операцию.

Виктор Плешаков был известен не только как участник боевых действий, но и как автор сборников рассказов, выпущенных в ЛНР.

Военнослужащий с позывным «Дон» скончался 19 октября после перенесённой операции, сообщает DonDay.ru.

Мужчина родился в Санкт-Петербурге. В Донбасс он приехал в 2014 году. Принимал участие в нескольких заметных сражениях при обороне Луганска, в частности, в военных действиях в Дебальцево. Служил в должности замкомандира батальона.

Похоронили Виктора Плешакова 20 октября в Луганске.

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