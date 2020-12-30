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Блогерша из Ростова рассказала об отношениях с Егором Кридом

Блогерша из Ростова рассказала об отношениях с Егором Кридом
Каждый любовный интерес Егора Крида – одна из самых популярных тем для обсуждений. Певец встречался с различными знаменитостями, включая моделей Диану Мелисон и Викторию Одинцову. Судя по всему, в этот раз музыкант стал возлюбленным звезды TikTok из Ростова Вали Karna.val.

19-летняя девушка заявила о связи с Кридом 4 января в сторис на своей странице в «Инстаграм».

- Хочу официально подтвердить наши отношения с Егором, - сказала блогерша. - Мы их не скрываем.

Валя уже не в первый раз подозревают в любовной связи с музыкантом. Летом 2020 года она появилась в клипе певца, где сыграла влюбленного в него хакера. В начале 2021 ростовчанка также отметила Новый год вместе с Кридом.



Вполне вероятно, что заявление звезды TikTok – не более чем провокация для подписчиков. Она удалила это видео спустя недолгое время после публикации.

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