Азов не сдали: под Ростовом прошла реконструкция осады крепости, фоторепортаж



В Азове 3 августа прошла реконструкция знаменитого исторического события - осады Азова. Ежегодно мероприятие собирает сотни участников и тысячи зрителей.



В начале июня 1641 года у берегов Азова выгрузился огромный турецкий флот. Полчища турок, а также наёмников - крымских татар, черкесов, ногайцев, курдов и других вассалов султана - обступили крепость. Общая численность войска составляла, по данным разных источников, до 250 тысяч человек. Им противостояло 7,5 тысячи казаков.



После первых неудачных попыток штурма турки поменяли тактику. Используя своё колоссальное численное превосходство, они разделили войско на подразделения по 10 тысяч воинов, бросая в непрерывную атаку всё новые и новые силы, в то время как казаки сражались без отдыха три дня подряд. Очевидец тех событий писал, что создавалось такое впечатление, будто казаки пьяны. От бессонницы у защитников крепости были красные глаза, они валились с ног от усталости.



Всего было отбито 24 штурма. К последнему из них численность казаков составляла всего 1,5 тысячи человек.

Периодически турки инициировали переговоры, во время которых предлагали казакам награду за то, что они оставят Азов. Они обещали по 500 золотых каждому, кто покинет город.



Безуспешно пытаясь выбить казаков из крепости, турки перешли к «земляной войне». Они вырывали подкопы под стены и закладывали в них порох. Но казаки делали контрподкопы и устраивали диверсии прямо во вражеском стане. Один из взрывов уничтожил до 3 тысяч турецких солдат. Турки писали: «Войско ислама, как ласточки, взлетело в небо».



- 10 сентября началась последняя атака. Турки с трудом смогли собрать 7 тысяч человек, согласившихся на очередной штурм. Они потеряли 102 400 человек. Каждый донской казак убил примерно по три турка, - рассказал комментатор реконструкции доктор исторических наук, профессор, сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, заведующий лабораторией казачества Южного научного центра Андрей Венков.



26 сентября осада была снята, и турецкое войско отступило. Помимо огромных потерь, отступить турок вынудила опасность бунта в войске, трудности со снабжением столь многочисленной армии.



Реконструкторы воспроизвели четыре штурма крепости, эпизод переговоров, обмен пленными и финальное сражение, во время которого казаки прогнали турков с донской земли. Всего в реконструкции участвовали около 200 человек из 33 военно-патриотических клубов.

Добавим, что юбилейная, 15-я по счёту, реконструкция Азовского осадного сидения стала последней. Со следующего года темой мероприятия станет второй Азовский поход Петра I в 1696 году. Решение обусловлено желанием организаторов привнести в традиционный фестиваль что-то новое.

