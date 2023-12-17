Свой 35-летний юбилей отметила армянская община Дона

Фото: общественная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

Свой 35-летний юбилей отметила ростовская региональная общественная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община». Торжество состоялось 15 декабря в конгресс-отеле «Дон-плаза». На нем побывали несколько сотен представителей как армянской общины, так и других национально-культурных объединений Дона.Все поздравлявшие армянскую диаспору Дона подчеркнули одну важную вещь. Нельзя описать в рамках одного мероприятия, какую важную роль сыграла армянская община в истории Донского края.В Ростовской области в ноябре 1988 года по инициативе представителей интеллигенции создали культурно-просветительское общество армян. Первым председателем стал известный музыкант, профессор Ростовской консерватории Крикор Хурдаян.В Советском Союзе это была первая национальная автономия. Ее целью являлось сохранение и развитие традиций и культуры, укрепление межнациональных отношений.Когда империя уже «доживала свои дни», а на ее территории происходили межнациональные конфликты, такого рода национальные общины продемонстрировали свою жизнеспособность и конструктивный потенциал.— Ростовская область все эти годы является настоящим образцом мира, согласия и развития межнациональных отношений. Здесь проживают более 150 народов, которые успешно трудятся и создают блага для себя и всего региона, — подчеркнул в поздравительной речи заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.История армянской общины на Дону насчитывает куда больше лет. Около 250 лет назад, в 1779 году, по указу императрица Екатерины в Россию были переселены армяне, проживающие на полуострове Крым. Это решило две стратегические задачи. Во-первых, массовый уход христианского населения из Крыма ослабил ханство, что в дальнейшем способствовало присоединению полуострова к Российской империи. Во-вторых, армяне Дона внесли значительный вклад в укрепление южных территорий государства.Они основали на Дону город Нор-Нахичевань (впоследствии переименованный в Нахичевань-на-Дону), а также несколько сел (Чалтырь, Крым, Султан Салы, Несветай и пр.) Организацией переселения занимались русский полководец Александр Суворов и епископ Иосиф Аргутинский.Многие представители армянской диаспоры прославили Донской край. Например, всемирно известный художник Мартирос Сарьян, поэт, писатель и просветитель Рафаэл Патканян, выдающийся публицист и философ Микаэл Налбандян, действительный член АН СССР Михаил Чайлахян, знаменитый актер Павел Луспекаев, выдающиеся спортсмены Гурген Шатворян (чемпион мира по греко-римской борьбе — 1953 г.) и Вартерес Самургашев (чемпион XXVII Олимпийских игр по греко-римской борьбе) и многие другие. Армянская община Дона продолжает развиваться и вносить свой вклад в развитие родного региона.— Я считаю, что главная наша заслуга состоит в том, что мы стали органичной частью жизни Ростова и области, — отметил председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалаян. — При этом делается все для того, чтобы донские армяне сохранили свою идентичность, чтобы дети воспитывались в духе национальных традиций, имели национальное самосознание. Община прилагает большие усилия для того, чтобы в нашем многонациональном обществе царили мир, взаимопонимание и согласие.Благодарственные письма губернатора Ростовской области Василия Голубева и председателя Законодательного Собрания РО Александра Ищенко, Почетные грамоты главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко вручили на празднике.Также с поздравительной речью выступил генеральный консул Республики Армения в Ростове-на-Дону Левон Минасян. Он отметил особую роль, которую играет армянская община Дона в укреплении отношений между Россией и Арменией и озвучил решение посла Армении в России Вагаршака Арутюняна представить Арутюна Сурмаляна к награде, медали «Маршала Баграмяна».