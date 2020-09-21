Арбитражный суд Ростовской области покупает автомобиль почти за 2,5 миллиона рублей

В Ростовской области ищут подрядчика, который поставит транспортное средство Арбитражному суду региона. За услуги поставщик заплатит почти 2,5 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Обновлённая информация появилась на сайте госзакупок 23 сентября.Согласно документу закупки выигравшая аукцион компания должна предоставить суду микроавтобус белого или тёмно-серого цвета. Кроме того, авто должно быть новым, 2020 года выпуска, и отечественной марки или, по крайней мере, российской сборки. Также в характеристике машины прописаны некоторые технические стороны.Максимальная цена контракта достигает 2 351 500 рублей. Электронный аукцион окончится 2 октября. Спустя пару дней определят поставщика, который в течение полутора месяцев предоставит Арбитражному суду транспортное средство.