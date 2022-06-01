Александр Ищенко: «Основные задачи Народной программы будут выполнены»

Фото: Законодательное собрание Ростовской области

За последние несколько месяцев избиратели направили депутатам «Единой России» множество обращений. В основном это жители Ростовской области, которые в прошлом году участвовали в формировании Народной программы. Их интересовало, как санкционное давление повлияет на ее реализацию в 2022 году.Поэтому председатель донского парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко провел брифинг. В ходе пресс-конференции он ответил на вопросы, волнующие население. Парламентарий рассказал, какова судьба объектов, которые попали в Народную программу.Общий объем финансирования социально значимых объектов программы в этом году достигнет 6,7 миллиарда рублей. Эти деньги поступают в бюджет именно для того, чтобы решить ключевые проблемы в наиболее важных социальных сферах Ростовской области.– К этому стоит добавить еще одну цифру. Она касается исключительно регионального бюджета, работы депутатского корпуса Заксобрания. Мы предусмотрели в бюджете 4,2 миллиарда рублей на реализацию наказов избирателей, – отметил Александр Ищенко. – По сути, это та же народная программа, но в 2018 году она так не называлась. Если мы сложим эти две цифры, получим почти 11 миллиардов рублей, которые включены в бюджетную роспись по инициативе депутатов-единороссов.Всего в программе предусмотрено 11 направлений. В их числе – экология, жилищная программа, аграрный сектор, уровень жизни, цифровизация, комфортная среда и другие. Однако ключевой является тема образования и науки. Около 1,5 миллиарда рублей из выделенных средств направят на реконструкцию 16 школ и закупку 123 школьных автобусов.Еще почти 2 миллиарда рублей направят на преображение 54 общественных территорий: парков, скверов, набережных.Также особым приоритетом «ЕР» является возрождение и развитие очагов культуры в отдаленных городах и селах. В 2022 году планируется капитально отремонтировать 9 домов культуры в шести муниципалитетах. К ним относятся Верхнедонской, Чертковский, Шолоховский, Семикаракорский, Советский и Усть-Донецкий районы.Порядка 111 миллионов рублей предусмотрены на закупку оборудования в 20 детских школах искусств. Еще 11 миллионов рублей потратят на постановку новых спектаклей, а также их звуковое и световое сопровождение в театрах Таганрога, Шахт, Новочеркасска и Новошахтинска. Кроме того, более 5 миллиардов рублей выделят на оснащение трех музеев в Батайске, Морозовске и Цимлянске.В планах на 2022 год есть и ремонт почтовых отделений (126). Для этого понадобится порядка 560 миллионов рублей. Для развития детского спорта закупается оборудование для строительства трех спортивных площадок в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Красном Сулине.Не останется без внимания и тема социальной газификации. Уже готовы к подключению более 10 тысяч домовладений. Всего планируется газифицировать 17 тысяч домов.– Задачи, которые мы поставили перед собой в Народной программе, будут выполнены, несмотря на сложности, – заверил Александр Ищенко. – Конечно, сейчас дорожают строительные материалы, приходится менять сметы на капремонт, строительство, корректировать в сторону увеличения те или иные расходы. Что-то придется откладывать на более поздний период. Это живая работа. И сказать, что абсолютно все планы будут на 100 процентов реализованы, в нынешних условиях очень сложно. Но в целом процесс реализации Народной программы идет очень интенсивно. И мы уверены, что основные параметры, которые заложены в ней жителями Ростовской области, будут выполнены.Народная программа официально появилась в 2021 году. За время существования количество участников превысило два миллиона человек. В рамках программы собрано порядка 1,7 миллиона предложений по благоустройству и улучшению различных объектов Ростовской области, повышению уровня жизни и прочих вопросов, волнующих жителей Дона.