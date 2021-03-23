Партия «ЕР» в Ростовской области пригласила общественные объединения участвовать в отборе кандидатов в Госдуму

Донские представители партии «Единая Россия» встретились с общественниками, волонтерами, а также представителями профсоюзов и ОНФ (движение «Общероссийский народный фронт»). На встрече депутаты предложили участникам подготовить предложения в «Народную программу» перед сентябрьскими выборами в Государственную Думу, а также присоединиться к отбору кандидатов на предварительном голосовании.Секретарь областного отделения ЕР, председатель регионального парламента Александр Ищенко отметил, что «Единая Россия» - единственная партия, использующая открытый конкурентный отбор для выявления наиболее достойных кандидатов. К участию в предварительном голосовании в донском регионе приглашают активных и инициативных людей. Кандидаты, получившие наибольшую поддержку населения, войдут в итоговый список претендентов на депутатские мандаты.- Традиционно перед всеми большими избирательными кампаниями «Единая Россия» обращается ко всем своим избирателям с просьбой открыто определить кандидатов, из которых в ходе предварительного голосования будут отобраны самые достойные, - сказал Александр Ищенко. - Мы привлекаем к этой работе, прежде всего, общественные организации, профсоюзы, которые работают с нами в рамках социально значимых проектов. Для «Единой России» важно, чтобы в ходе предварительного голосования был отобран пул кандидатов, у которых есть, с одной стороны – новые идеи, с другой – опыт. Которые понимают проблемы донской земли и смогут решить их на федеральном уровне. Вместе с широким кругом общественности мы формируем «Народную программу», в которой должны быть представлены все сферы жизни Ростовской области.Спикер добавил, что в Генсовет «Единой России» были направлены законодательные предложения по обеспечению инвалидов жильем, питанию детей с ограниченными возможностями здоровья и другим значимым проблемным вопросам. Часть этих инициатив была внесена руководителями общественных объединений Ростовской области.Председатель областного парламента также рассказал о результатах по реализации партийных проектов на территории донского региона. За два года в рамках проекта «Детский спорт» партия добилась финансирования строительства и ремонта спортзалов в 22 сельских школах. Благодаря проекту «Культура малой Родины» запустили процесс обновления оборудования в театрах и сельских домах культуры.Депутат Государственной Думы от Ростовской области Лариса Тутова отметила эффективность проекта «Новая школа». При его поддержке на Дону открываются образовательные «Точки кипения» (площадки для проведения проектных, образовательных и научно-инновационных событий) и «Кванториумы» (детские технопарки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для ускоренного развития и реализации научно-технического потенциала). Кроме того, партийцы настояли на отмене инициативы введения в России обязательного ЕГЭ по иностранному языку.Первые озвученные предложений общественников для «Народной программы» касались привлечения кадров для сельской медицины, организации обучения узких специалистов (логопедов и дефектологов) для занятий с детьми с ОВЗ, а также меры поддержки областной экономики.Участники встречи обсудили и другие важные вопросы. Координатор проекта «Городская среда», депутат Заксобрания Ростовской области Ашот Хбликян поднял вопрос о ситуации с благоустройством российских моногородов. Зачастую муниципалитеты, получившие региональное или федеральное финансирование, упускают необходимость проложить к нему дорогу. В результате до благоустроенного парка становится сложно добраться. Чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, необходимо откорректировать условия благоустройства на законодательном уровне.Жителям Ростовской области предстоит избрать депутатов Госдумы и более 4 тысяч депутатов местного уровня. Подать документы потенциальные кандидаты «ЕР» могут до 29 апреля. Затем стартуют агитационные кампании зарегистрированных участников предварительного голосования. Поддержать своих кандидатов с 24 по 28 мая дончане смогут на сайте предварительного голосования. Оффлайн-голосование на счетных участках пройдет 30 мая.