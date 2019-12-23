Вячеслав Моше Кантор: память о Холокосте необходима всему миру для гарантии безопасного будущего



В 2020 году в Иерусалиме состоится очередной – уже пятый по счёту – Всемирный форум памяти Холокоста, грандиозное мероприятие международного уровня, посвящённое не только сохранению, но и продвижению и преподаванию истории одной из самых страшных трагедий человечества. Вячеслав Моше Кантор – традиционный главный организатор форумов, человек, однажды представивший этот формат миру и с тех пор продолжающий его развивать и поддерживать – видит в грядущем мероприятии особенную значимость. В то время как по всему миру фиксируется постоянный рост антисемитизма, а сами проявления нетерпимости по отношению к евреям становится всё более жестокими, разговор о Холокосте, его значении для человечества, его причинах и последствиях приобретает дополнительную важность, уверен Моше Кантор. Более того, Вячеслав Кантор видит в этом форуме не только мероприятие, но полноценную площадку, на которой уже готовы собраться многие мировые лидеры – собраться и, в идеале, обсудить и разработать совместную стратегию того, как преодолеть кризис нетерпимости и агрессии, назревающий в мире.



Форум для объединения

О проведении Пятого форума памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор объявил ещё в начале осени 2019 года, тогда же стало известно, что местом проведения станет Иерусалим – а именно мемориальный комплекс «Яд Вашем», также принимающий активное участие в организации этих форумов. Примечательно и то, что сам форум пройдёт в январе – а именно в Международный день памяти жертв Холокоста, и помимо этого будет отмечать 75-ю годовщину освобождения одного из самых знаменитых (в худшем смысле этого слова) концентрационного лагеря нацистов – Освенцима или Аушвица. Уже тогда Вячеслав Кантор заявил, что форум будет плотно связан с наиболее насущной темой, а именно проблемой роста антисемитизма в мире, роста числа случаев совершения преступлений, в том числе полноценных терактов с человеческими жертвами, на почве антисемитизма. По мнению Кантора и его единомышленников в организации форума, сам факт того, что антисемитизм продолжает набирать обороты в мире, который пережил Холокост и Вторую мировую войну, недопустим, и потому именно эту цель – «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» - Моше кантор и другие организаторы вынесли в название грядущего мероприятия.



Учитывая, насколько глобальный масштаб приобретает проблема нетерпимости в мире в последние годы, Вячеслав Кантор считает, что и к разрешению этой проблемы нужно подходить с не меньшим размахом. Именно площадка форума, подчёркивает Кантор, может стать той необходимой трибуной для мировых лидеров, чтобы не только обсудить, но и реально подготовить совместные меры по борьбе с этими явлениями, отравляющими как жизнь граждан в отдельных странах, так и международные отношения. При этом Моше Кантор напоминает, что история Холокоста важна далеко не только с исторической точки зрения – прежде всего это урок, который преподала история, жестокий урок о реальных последствиях ненависти и нетерпимости, а также равнодушия к этой проблеме со стороны мирового сообщества. Вячеслав Кантор уверен: именно этот урок необходимо вспомнить на самом высоком глобальном уровне и наконец следовать простому плану действий: «Никогда больше!»



На сегодняшний день у Кантора и других организаторов форума есть все возможности действительно собрать на одной площадке лидеров многих стран: своё участие уже подтвердили главы России, Франции, Германии, Австрии и других стран, а к участию в целом и вовсе ожидаются более 30 глав государств и высокопоставленных представителей.



Сама тема форума – борьба с антисемитизмом – особенно актуальна на фоне новостей о том, как растущая нетерпимость и притеснения делают опасной и подчас невозможной саму еврейскую жизнь в Европе, отмечает Вячеслав Кантор. Казалось бы, Европа уже пережила Холокост и должна была выучить урок, однако современная ситуация показывает, что сделано этого не было. Именно этим – изучением и анализом того, как именно в странах, победивших нацизм, стал вновь возможен антисемитизм, занимаются в том числе и специалисты мемориала «Яд Вашем». Особенно возмутительной Вячеслав Кантор видит тенденцию к проникновению антисемитизма даже в политическую повестку, ведь эту ненависть к евреям действительно «взяли на вооружение» многие радикальные и крайние идеологии и политические партии. По мнению кантора, всё это говорит о том, что настоящий момент в истории – поворотный, когда главы государств должны единым фронтом выступить против подобной возмутительной ситуации и начать действовать, причём объединёнными усилиями.



«Одни слова не помогут», - уверен Моше Кантор, и именно в рамках грядущего форума он видит возможность для тесной и эффективной работы глав государств над этим вопросом.



Изучать и обучать

Необходимо отметить, что образовательная и просветительская часть всегда были неотъемлемы для Всемирных форумов Холокоста, начиная с самого первого, который Вячеслав Кантор организовал и провёл в польском городе Краков почти 15 лет назад – в 2005 году. Значимой датой для проведения тогда также стала годовщина освобождения союзными войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау. Необходимо отметить и то, что Кантор не только организовал, но и проспонсировал мероприятие. В целом сама тема Холокоста ему важна и близка, поскольку и многие из его родственников стали жертвами Катастрофы, как признался сам Моше Кантор.



Однако основной целью проведения форума Кантор считал в то время именно просветительскую функцию. С присущим Моше Кантору прагматичным подходом он поставил целью форума не только поговорить об истории Холокоста, собрать данные и обменяться информацией, но и составить на базе этой информации полномасштабную образовательную программу, которая могла бы использоваться по всей Европе, в любой стране, для выстраивания уроков на эту тему в образовательных учреждениях. При этом в каждом государстве, подчёркивал Вячеслав Кантор, программа была бы адаптирована с учётом местной специфики, от языка до национальных обычаев и характерных черт.



Самый первый форум уже стал беспрецедентно масштабным, собравшим десятки делегаций не только из Европы, но и со всего мира. Выступая перед собравшимися, Моше кантор озвучил одно из своих главных убеждений, которое и сегодня во многом определяет его общественную работу: а именно убеждение в том, что нетерпимость и ненависть, различные формы ксенофобии, антисемитизма и так далее – все эти социальные «болезни» общества так или иначе всегда связаны прежде всего с тем, что человечество утрачивает историческую память и забывает исторические уроки, преподанные предками. История Холокоста доказала: к нетерпимости не может проявляться никакой толерантности, заявляет Кантор. Чем оборачивается невмешательство в растущую ненависть и агрессию, Европа узнала как раз на истории первой половины XX века.



Уже по результатам первого форума Вячеслав Кантор принял решение о том, что подобные мероприятия необходимо проводить периодически. Именно для этого Кантор основал одноимённый благотворительный фонд, который с тех пор неизменно выступает организатором Всемирных форумов памяти Холокоста. Впрочем, на фонд была возложена и другая задача – а именно поддержка уже упомянутой инициативы по разработке всеобщей образовательной программы по истории Холокоста, адаптированной к европейским странам.



Год спустя: память о страшной проверке

Уже в 2006 году, всего спустя полтора года после первого форума памяти Холокоста, Вячеслав Моше Кантор вновь выступил организатором мероприятия – на этот раз форум состоялся в Украине и был приурочен к местной трагедии – годовщине массовых казней в урочище Бабий Яр, совершённых в 1941 году. Форум, в организации которого принял личное участие Виктор Ющенко, бывший тогда президентом Украины, приняли участие вновь многие главы государств.



Вячеслав Моше Кантор в своих выступлениях отметил особенную значимость трагедии Бабьего Яра. Преступление, совершённое нацистскими войсками и коллаборационистами против мирных граждан и пленных, было страшно не только само по себе – оно пугало и продолжает пугать тем, что на это преступление практически не последовало никакой реакции от остального цивилизованного мира. В связи с этим Моше Кантор называет казнь людей в Бабьем Яре и подобные преступления своеобразной безжалостной проверкой, которую устроили Европе нацисты. Когда ответом стало равнодушие и никаких наказаний не последовало, считает Кантор, тогда и была проложена дорога к Освенциму и всем дальнейшим ужасам Второй мировой войны. Сегодня, считает Кантор, именно память о подобных преступлениях, а также о том, насколько губительно оказывается невмешательство и равнодушие, должны служить людям напоминанием и предостережением о том, что подобное в будущем никогда не должно повториться. К массовым убийствам, напомнил Кантор, нацисты и в Европе, даже в границах Германии пришли далеко не сразу, а лишь после последовательного и на первый взгляд безвредного антисемитизма на бытовом уровне, ограничению гражданских прав и прочего. Лишь не почувствовав сопротивления, они укрепились в своей правоте и уверились в своей безнаказанности.

«Опасность таится в молчании», - заявил Вячеслав Моше Кантор в ходе своего выступления на форуме. Именно с молчания по мнению Моше Кантора и начался Холокост.



Форум, посвящённый именно трагедии Бабьего Яра, по словам и мнению Вячеслава Кантора стало знаковым поводом для того, чтобы не только отметить саму трагедию, но и вспомнить всех её жертв. А таковыми, как отметил и напомнил Кантор, стали далеко не только евреи. Среди расстрелянных были представители многих народностей и национальностей – по некоторым данным, около половины из тех, кого в Бабьем Яре расстреляли нацисты и их пособники, не имели к евреям отношения. Это были военнопленные, цыгане и многие другие. В этом, уверен Кантор, кроется ещё одна опасность распространения любой формы нетерпимости. Казалось бы, антисемитизм опасен для евреев, однако сам Вячеслав Кантор, как и многие другие эксперты, опровергают это. Ненавидеть необходимо только начать, а дальше объектами этой ненависти может стать кто угодно. Именно поэтому так важно пресекать любые формы нетерпимости в корне, не позволяя им разрастить в один всепоглощающий пожар.



Не забывать героев

Краков в 2010 году вновь стал местом проведения форума памяти Холокоста – уже третьего по счёту. Этот форум, организованный Кантором в честь 65-летия освобождения Освенцима, стал лишь началом целой череды мероприятий в честь столь значимой даты.

Одной из основных тем форума, как пояснил Кантор, стала тема объединения – ведь именно совместными усилиями многие армии и народы мира смогли одержать победу над нацизмом. Особенная роль в мероприятии была отдана двум россиянам – ветеранам войны и тем людям, которые непосредственно приняли участие в атаке на Освенцим. Вячеслав Моше Кантор в своём выступлении привлёк отдельное внимание участников к проблеме попыток переиначить и переписать историю, особенно – приуменьшить в ней роль советской армии, каковой тренд уже наблюдался в Европе в те годы. По мнению Кантора, эта роль, напротив, сильно преуменьшена в мире и необходимо добиваться восстановления исторической справедливости в отношении роли СССР в победе над нацизмом, а уж попытки и вовсе вычеркнуть советские усилия из истории и вовсе достойны самого жёсткого осуждения.



Что необходимо почерпнуть из истории, отметил Кантор, так это то, как сплотила народы мира эта общая трагедия, как объединила Европу. Каким бы ни был кризис, перед его лицом людям необходимо забывать о разногласиях и объединять усилия, только тогда победа становится возможна, и история доказала именно это, уверен Вячеслав Кантор. Особенно значимой ценностью в этом контексте становится толерантность. Однако Моше Кантор тут же оговорился: речь не идёт о той «толерантности», что заставляет закрывать глаза на происходящие преступления, на творящуюся несправедливость, толерантность не может и не должна быть синонимом невмешательства и равнодушия.



Против радикализма

Предпоследний, четвёртый Всемирный форум памяти Холокоста, состоялся в 2015 году в Праге, а именно на территории мемориального комплекса на месте бывшего концентрационного лагеря Терезин. Вячеслав Моше Кантор в то время отметил Чехию как страну, где фиксировался один из самых низких уровней антисемитизма в мире, и именно поэтому было принято решение о проведении форума именно здесь.



Уже в ходе Четвёртого Всемирного форума памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор и другие эксперты активно подняли проблему растущего антисемитизма как одну из самых тревожащих в социальной и общественной жизни мира. Говоря о важности сохранения памяти Холокоста, Кантор обратил внимание и на то, что, помня о прошлом, необходимо смотреть и на день сегодняшний, а также обращать свой взор в будущее. Особенно актуально это становится в те времена, подчеркнул Кантор, когда настоящее и прошлое оказываются столь пугающе похожи, как современное положение дел в сфере антисемитизма и ситуация в 30-е годы прошлого века, когда набирала популярность нацистская идеология.



Прежде всего Кантор призвал всех собравшихся обратить внимание не только на проблемы антисемитизма, но на проблемы ненависти как таковой, на распространение в Европе и мире радикальных и даже террористических идеологий, пропагандирующих ценности и нормы, далёкие от европейской толерантности. Эта агрессия в свою очередь порождает недоверчивость, агрессию и ксенофобию среди самих европейцев, уверен Кантор, и таким образом замыкается порочный круг ответа ненавистью на ненависть. Проблема, которая нисколько не утратила своей актуальности и по настоящее время…