В Ростове Ворошиловское отделение партии «ЕР» запускает проекты по развитию адаптивного спорта

Ворошиловское отделение партии запускает пилотные проекты по развитию адаптивного спорта в рамках партийного проекта «Особенное детство».Встречу с представителями сообщества родителей особенных детей провел секретарь местного отделения «ЕР» Раджив Мирзалиев. На мероприятии присутствовали и заинтересованные в развитии адаптивного спорта. В их число вошли руководитель РРООПД «Рост без границ» Елена Поматова, руководитель комитета по спорту Опоры России, НКО «Чемпионика-Ростов» Вадим Дуравкин, представитель ВОРДИ Юлия Травина и директор спортшколы Владимир Тришин.В ходе встречи участники обсудили проведение Всемирной зимней специальной Олимпиады в Казани для людей с нарушением интеллекта, а также возможность в ней участвовать. Кроме того, Вадим Дуравкин поделился предложением, касающимся развития и популяризации детского футбола.В итоге участники мероприятия решили организовать процесс тренировок для подготовки команд по мини-футболу к «Специальной Олимпиаде» от донского региона. Занятия планируется проводить на базе Ворошиловского района.- Местное отделение партии окажет максимальную помощь в социализации особенных детей через занятия адаптивными видами спорта и физкультурой, - заключил Раджив Мирзалиев.