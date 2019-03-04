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С 15 марта заработает новый маршрут Ростов – Батайск

С 15 марта заработает новый маршрут Ростов – Батайск
Фото: Fotobus.msk.ru
Новый маршрут № 214 «Ростов - Батайск» через Ворошиловский мост будет открыт с 15 марта.

Автобусы будут дублировать существующие - № 202, 203 и 204. Транспорт пойдет от Привокзальной площади в Батайске по южному подъезду к Ростову через Ворошиловский мост до улицы Станиславского.

По информации городской администрации Батайска, перевозчик обязался выпустить на маршрут восемь новых автобусов «КаВЗ», купленных в январе 2019 года. Вместимость транспорта до 84 пассажиров. Он оборудован электронными табло, системой безналичной оплаты проезда и кондиционерами.

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