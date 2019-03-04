С 15 марта заработает новый маршрут Ростов – Батайск



Фото: Fotobus.msk.ru

Новый маршрут № 214 «Ростов - Батайск» через Ворошиловский мост будет открыт с 15 марта.



Автобусы будут дублировать существующие - № 202, 203 и 204. Транспорт пойдет от Привокзальной площади в Батайске по южному подъезду к Ростову через Ворошиловский мост до улицы Станиславского.



По информации городской администрации Батайска, перевозчик обязался выпустить на маршрут восемь новых автобусов «КаВЗ», купленных в январе 2019 года. Вместимость транспорта до 84 пассажиров. Он оборудован электронными табло, системой безналичной оплаты проезда и кондиционерами.