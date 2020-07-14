Прокуратура Ростовской области держит на контроле соблюдение прав дончан при устранении последствий ливня
В донском регионе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан при ликвидации последствий обильных осадков, которые выпали 17 июля.
Так, на Ростов и Батайск обрушилась серьезная стихия. Она стала причиной затопления низменных территорий, частных домов, улиц, дворов, парков и площадок.
- Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту исполнения обязанностей муниципалитетами при ликвидации последствий ЧП, - прокомментировали в ведомстве. – А также соблюдения социальных прав граждан.