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Из-за ремонта под Новочеркасском закроют ж/д переезд

Из-за ремонта под Новочеркасском закроют ж/д переезд
Ремонтные работы станут причиной закрытия железнодорожного переезда в поселке Персиановском. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 3 по 4 февраля с 9 до 16 часов будет закрыт ж/д переезд на улице Привокзальной. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на этом участке дороги, поэтому водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда, чтобы не застрять в пути.

Как только бригада выполнит все работы, переезд вернется к прежнему режиму.
Фото: balvesti.ru
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