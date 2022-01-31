Из-за ремонта под Новочеркасском закроют ж/д переезд

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Ремонтные работы станут причиной закрытия железнодорожного переезда в поселке Персиановском. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.С 3 по 4 февраля с 9 до 16 часов будет закрыт ж/д переезд на улице Привокзальной. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на этом участке дороги, поэтому водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда, чтобы не застрять в пути.Как только бригада выполнит все работы, переезд вернется к прежнему режиму.