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Жителя Ростовской области подозревают в том, что он задушил знакомую

Жителя Ростовской области подозревают в том, что он задушил знакомую
В Белокалитвинском районе Ростовской области 41-летний мужчина убил свою знакомую. Трагедия произошла в ночь на 7 июля в поселке Коксовом на улице Почтовой.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, был в доме на улице Почтовой со своей знакомой. Он задушил её телевизионным кабелем. Потом он попытался создать видимость того, что она покончила с собой через повешение.

Подозреваемого задержали. Против него завели уголовное дело по статье об убийстве. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что его заключили под стражу.
Фото: Donday.
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