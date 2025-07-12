Жителя Ростовской области подозревают в том, что он задушил знакомую

Фото: Donday.

В Белокалитвинском районе Ростовской области 41-летний мужчина убил свою знакомую. Трагедия произошла в ночь на 7 июля в поселке Коксовом на улице Почтовой.По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, был в доме на улице Почтовой со своей знакомой. Он задушил её телевизионным кабелем. Потом он попытался создать видимость того, что она покончила с собой через повешение.Подозреваемого задержали. Против него завели уголовное дело по статье об убийстве. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что его заключили под стражу.