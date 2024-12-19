Завели дело по факту убийства девочки и покушения на убийство ее матери в Ростове

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По факту трагедии в Ростове возбуждено уголовное дело. Ужасное событие произошло в ночь на 19 декабря.Согласно информации от Donday, мужчина временно вернулся из зоны специальной военной операции. Глава семьи получил отпуск и приехал в Ростов, где его ожидали родственники.Родственники специально прибыли с севера России, чтобы встретиться с ним. Они арендовали квартиру на проспекте Ворошиловский. Во время застолья произошел конфликт. Мужчина потерял контроль над собой и в приступе ярости нанес удары ножом жене и 14-летней дочери. Девочка получила ранение не совместимое с жизнью. Женщина, находясь в шоке, выбежала в коридор и стучала в двери с просьбой ей помочь.Предполагается, что в состоянии алкогольного опьянения и эмоционального стресса мужчина решил покончить с жизнью. Труп был найден возле многоквартирного дома.Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося. На основании факта убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.