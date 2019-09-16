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Водитель из Ростовской области пострадал в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом

Водитель из Ростовской области пострадал в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом
Под Волгоградом случилось ДТП с участием водителя из Ростовской области. Авария произошла в Суровикинском районе около 4 часов 18 сентября.

По предварительным данным, 35-летний дончанин за рулём «МАНа» ехал по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Он потерял управлением, и его грузовик врезался в припаркованный «КамАЗ» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал водитель «МАНа». Медики доставили его в больницу.

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