Водитель из Ростовской области пострадал в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом



Под Волгоградом случилось ДТП с участием водителя из Ростовской области. Авария произошла в Суровикинском районе около 4 часов 18 сентября.



По предварительным данным, 35-летний дончанин за рулём «МАНа» ехал по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Он потерял управлением, и его грузовик врезался в припаркованный «КамАЗ» под управлением 58-летнего мужчины.



В результате столкновения пострадал водитель «МАНа». Медики доставили его в больницу.