В Волгодонске при пожаре на выставке спасли 40 кошек

Фото: МЧС по РО.

В городе Волгодонске Ростовской области произошел пожар на выставке кошек. Происшествие случилось утром 28 октября в ТРЦ "Весенний".В одном из помещений зала в мультиварке готовилась еда для кошек. Технику закоротило, в результате чего произошел пожар. Территорию мгновенно заволокло дымом, а посетители выставки поспешно покидали зал. Сотрудники ТРЦ сами потушили пожар. Но, чтобы вынести на свежий воздух кошек, пришлось вызвать спасателей.Им пришло покорпеть, чтобы посадить испуганных кошек в клетки и вынести их на улицу. После того как помещение проветрили, животные вернулись в выставочный зал.