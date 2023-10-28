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В Волгодонске при пожаре на выставке спасли 40 кошек

В Волгодонске при пожаре на выставке спасли 40 кошек
В городе Волгодонске Ростовской области произошел пожар на выставке кошек. Происшествие случилось утром 28 октября в ТРЦ "Весенний".

В одном из помещений зала в мультиварке готовилась еда для кошек. Технику закоротило, в результате чего произошел пожар. Территорию мгновенно заволокло дымом, а посетители выставки поспешно покидали зал. Сотрудники ТРЦ сами потушили пожар. Но, чтобы вынести на свежий воздух кошек, пришлось вызвать спасателей.

Им пришло покорпеть, чтобы посадить испуганных кошек в клетки и вынести их на улицу. После того как помещение проветрили, животные вернулись в выставочный зал.
Фото: МЧС по РО.
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