В Волгодонске пенсионеру отрезало голову колесами поезда
В Волгодонске поезд переехал 78-летнего мужчину. Трагедия случилась в районе путепровода, ведущего из города, вечером 30 ноября.
Как стало известно, пенсионер страдал психическим расстройством. Зачем он пришел к железнодорожным путям, пока не известно. Увидев мужчину, машинист состава затормозил. Однако избежать ЧП не удалось - дончанину отрезало голову массивными колесами.
- Причиной трагедии стало нарушение правил поведения на железной дороге, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.