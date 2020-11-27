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В Волгодонске пенсионеру отрезало голову колесами поезда

В Волгодонске пенсионеру отрезало голову колесами поезда
В Волгодонске поезд переехал 78-летнего мужчину. Трагедия случилась в районе путепровода, ведущего из города, вечером 30 ноября.

Как стало известно, пенсионер страдал психическим расстройством. Зачем он пришел к железнодорожным путям, пока не известно. Увидев мужчину, машинист состава затормозил. Однако избежать ЧП не удалось - дончанину отрезало голову массивными колесами.

- Причиной трагедии стало нарушение правил поведения на железной дороге, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

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