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В Волгодонске 54-летний автомобилист погиб в ДТП

В Волгодонске 54-летний автомобилист погиб в ДТП
В Волгодонске автомобилист погиб в ДТП. Трагедия случилась днем 3 мая.

По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем «ВАЗ-2110» ехал по улице Химиков. В районе дома № 60/15 (рядом с наркологическим диспансером) он не справился с управлением. Автомобиль на скорости съехал в водосточный слив, огражденный бетонными блоками. От удара машина получила механические повреждения: у нее помялся корпус, и отвалился бампер.

- В результате аварии 54-летний мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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