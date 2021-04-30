В Волгодонске 54-летний автомобилист погиб в ДТП

В Волгодонске автомобилист погиб в ДТП. Трагедия случилась днем 3 мая.По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем «ВАЗ-2110» ехал по улице Химиков. В районе дома № 60/15 (рядом с наркологическим диспансером) он не справился с управлением. Автомобиль на скорости съехал в водосточный слив, огражденный бетонными блоками. От удара машина получила механические повреждения: у нее помялся корпус, и отвалился бампер.- В результате аварии 54-летний мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.