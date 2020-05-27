В Таганроге водитель без прав врезался в ларёк: двое пострадали
Водитель легковушки в Таганроге врезался в ларёк по продаже стройматериалов. ДТП произошло около 23 часов 28 мая.
Авария случилась на улице Транспортной. По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в киоск.
- В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры ВАЗа – 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В ходе проверки выяснилось, что у парня, управлявшего «десяткой», не было прав.