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В Таганроге водитель без прав врезался в ларёк: двое пострадали

В Таганроге водитель без прав врезался в ларёк: двое пострадали
Водитель легковушки в Таганроге врезался в ларёк по продаже стройматериалов. ДТП произошло около 23 часов 28 мая.

Авария случилась на улице Транспортной. По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в киоск.
- В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры ВАЗа – 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В ходе проверки выяснилось, что у парня, управлявшего «десяткой», не было прав.

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