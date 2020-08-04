В Ростове вынесли приговор мужчине, устроившему перестрелку в ресторане на Северном

В донской столице вынесли приговор мужчине, который устроил перестрелку в ресторане на Северном. Массовая драка с перестрелкой случилась вечером 7 февраля 2019 года возле ресторана «Бекон & John» на проспекте Космонавтов.Как ранее сообщалось, между посетителями кафе случилась драка. В ходе конфликта один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента. Тот скончался на месте, еще одного ранили. После перестрелки раненого и убитого поместили в машины и рванули к БСМП-2, затем преступники скрылись на автомобилях. Спустя какое-то время их задержали. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело.- Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.