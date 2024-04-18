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В Шахтах школьницу укусила собака в центре города

В Шахтах школьницу укусила собака в центре города
В Шахтах собака напала на 17-летнюю школьницу. ЧП случилось в центре города поздним вечером 11 апреля.

Около 23:00 девочка шла по площади Победы. Рядом гулял пес. В какой-то момент он начал рычать и вцепился подростку в ногу. Животное прокусило голень до крови.

Мать школьницы тут же отвела дочь в больницу, чтобы там оказали первую медпомощь. В травмпункте зафиксировали раны и ссадины на голени и выдали справку.

— В центре города никто не занимается отловом бродячих животных, — цитирует КВУ маму пострадавшей девочки Наталью. — Я собиралась писать жалобу в Москву, потому что чувствую — у нас в городе никто нам не поможет. В районе, где мы проживаем, на Поповке, тоже бегают своры бездомных собак, которыми никто не занимается. А мой ребенок теперь панически боится собак.
Фото: КВУ.
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