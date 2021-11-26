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В Шахтах на школьницу набросилась собака

В Шахтах на школьницу набросилась собака
В Шахтах собака напала на школьницу. Происшествие случилось около 17 часов 25 ноября.

В тот день девятилетняя девочка возвращалась домой после тренировки во Дворце спорта. В районе дома № 22Б на улице Садовой на ребенка напал пес.

- Собака внушительных размеров стала бросаться на дочку, хватать ее за ноги, - рассказала DonDay Шахты мама пострадавшей, Ольга. - Она очень испугалась, пришла домой в слезах. Несмотря на плотный слой одежды из колготок и теплых штанов, на ноге осталась рана.

После ЧП девочка с мамой обратилась в травматологию. Там ей прописали курс из шести уколов от бешенства.

Школьница не запомнила, была ли бирка на собаке. Поэтому неизвестно наверняка, она бездомная или находилась на самовыгуле.

Проблема с бездомными псами давно беспокоит не только жителей Шахт, но и всего донского региона. Отлов и стерилизация обходятся слишком дорого, поэтому на всех беспризорных псов средств не хватает. Кроме того, после стерилизации животные возвращаются на прежние места обитания. Зачастую это рынки, детские площадки и придомовые территории - места скопления людей. Неизвестно, как может повести себя животное в той или иной ситуации, поэтому нахождение бездомных четвероногих в общественных местах может привести к подобным ЧП.
Фото: DonDay Шахты.
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