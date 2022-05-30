Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Шахтах пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину

В Шахтах пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину
В Шахтах 89-летняя женщина погибла под колесами поезда. Трагедия случилась 31 мая на железнодорожном перегоне Каменоломни - Шахтная.

В тот день пожилая горожанка шла вдоль железной дороги. В это время к ней приближался поезд. Бабушка не услышала шум транспорта и продолжала идти. Поезд на скорости сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Очевидцы тут же вызвали на место медиков и полицейских.

В УТ МВД по СКФО подтвердили факт случившегося. По данному факту проводится проверка, после которой будут приняты соответствующие меры реагирования.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.