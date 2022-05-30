В Шахтах пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину

Фото: Rostov.ru.

В Шахтах 89-летняя женщина погибла под колесами поезда. Трагедия случилась 31 мая на железнодорожном перегоне Каменоломни - Шахтная.В тот день пожилая горожанка шла вдоль железной дороги. В это время к ней приближался поезд. Бабушка не услышала шум транспорта и продолжала идти. Поезд на скорости сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Очевидцы тут же вызвали на место медиков и полицейских.В УТ МВД по СКФО подтвердили факт случившегося. По данному факту проводится проверка, после которой будут приняты соответствующие меры реагирования.