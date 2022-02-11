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В Шахтах без вести пропала 68-летняя женщина

В Шахтах без вести пропала 68-летняя женщина
В Шахтах без вести пропала 68-летняя Людмила Соболева (Анищенко). Днем 12 февраля женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась обратно.

Обеспокоенные родственники и знакомые пытались отыскать ее своими силами. После обратились в полицию и за помощью к волонтерам.

В ориентировке сказано, что пенсионерка среднего телосложения, седовласая, глаза у нее голубые, рост – 156 сантиметров. Была одета в камуфляжные штаны, светлую куртку и светлую кофту.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Соболевой (Анищенко), сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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