В Шахтах без вести пропала 68-летняя женщина

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Шахтах без вести пропала 68-летняя Людмила Соболева (Анищенко). Днем 12 февраля женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась обратно.Обеспокоенные родственники и знакомые пытались отыскать ее своими силами. После обратились в полицию и за помощью к волонтерам.В ориентировке сказано, что пенсионерка среднего телосложения, седовласая, глаза у нее голубые, рост – 156 сантиметров. Была одета в камуфляжные штаны, светлую куртку и светлую кофту.Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Соболевой (Анищенко), сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.