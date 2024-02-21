В сети появились кадры момента, где машина сбивает школьницу в Аксае

Фото: соцсети.

В сети появились кадры происшествия на перекрестке в Аксае, где иномарка сбила 12-летнюю школьницу. ДТП зафиксировано 20 февраля.Девочка переходила пешеходный переход около 07:50 у дома № 2а на улице Мира. В то время как ребенок шел, мимо проезжал водитель автомобиля "Форд Фокус". Однако водитель даже не пытался затормозить, и его легковушка сбила девочку, практически снесла ее. К счастью, автомобиль двигался с небольшой скоростью, поэтому школьница смогла самостоятельно подняться. К ней подошли виновник ДТП и прохожие, оказавшие помощь.По словам матери пострадавшей девочки, сейчас ее ребенок находится в больнице с множественными травмами.- У нее перелом седалищной кости и ушиб всей левой стороны, - добавила мать школьницы. - Состояние дочки средней тяжести, голова болит, и у нее поднялась температура. Она, кажется, оправилась после шока...