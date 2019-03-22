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В Ростовской области приговорили мужчину, укравшего у ребенка нож времен ВОВ

В Ростовской области приговорили мужчину, укравшего у ребенка нож времен ВОВ
В Матвеево-Курганском районном суде осудили мужчину, укравшего у мальчика нож времен Великой Отечественной войны.

Родственники мальчика рассказали, что нож достался ему от дедушки, который участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. Холодное оружие хранилось дома, ребенок вынес его на улицу, чтобы показать своему знакомому.

Когда его друг ушел, и он остался один во дворе, к нему подъехал незнакомый мужчина и попросил дать посмотреть интересный предмет. На просьбы вернуть вещь обратно злоумышленник сказал, что ребенок не должен иметь при себе опасное оружие.

Когда о случившемся узнала тетя ребенка, она пошла домой к мужчине, чтобы разобраться в инциденте. Она потребовала, чтобы он отдал ей ценный трофейный предмет. Но преступник отказался это сделать. Только после того, как женщина пообещала, что обратится в полицию, грабитель вернул вещь.

- Подсудимый признал свою вину и передал штык-нож стоимость 5 600 рублей законной владелице, - пояснили в Матвеево-Курганском районном суде. – Дважды судимого мужчину приговорили к трем месяцам условного заключения с испытательным сроком на полгода.

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