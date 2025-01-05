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В Ростовской области женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире

В Ростовской области женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире
В Шахтах Ростовской области во время пожара в квартире погибла женщина-инвалид. Трагедия случилась 4 января на улице Ильюшина, 28.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неисправного удлинителя. В этот момент в одной из комнат находилась 76-летняя пенсионерка. Она не смогла самостоятельно выбраться в безопасное место. Несколько глотков дыма стали для женщины смертельными.

По информации ГУ МЧС, на вызов приехали 24 спасателя на шести единицах спецтехники. Сотрудники потушили огонь на площади 15 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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