В Ростовской области женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Шахтах Ростовской области во время пожара в квартире погибла женщина-инвалид. Трагедия случилась 4 января на улице Ильюшина, 28.По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неисправного удлинителя. В этот момент в одной из комнат находилась 76-летняя пенсионерка. Она не смогла самостоятельно выбраться в безопасное место. Несколько глотков дыма стали для женщины смертельными.По информации ГУ МЧС, на вызов приехали 24 спасателя на шести единицах спецтехники. Сотрудники потушили огонь на площади 15 квадратных метров.